1-1 Lamine Yamal rescata al Barcelona con un penalti en el minuto 96

10 de marzo de 2026 – Londres – EFE.

El Barcelona consiguió un empate agónico en su visita a St. James’ Park frente al Newcastle en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto azulgrana se vio superado durante la mayor parte del encuentro por la intensidad de los locales, quienes parecieron sentenciar el duelo con un gol de Harvey Barnes en el minuto 87. A pesar de un rendimiento colectivo gris y la falta de puntería de sus atacantes habituales, el equipo de Hansi Flick encontró una vida extra en la última acción del tiempo de descuento gracias a una internada decisiva de Dani Olmo.

La primera mitad y gran parte del complemento mostraron a un Barcelona sobrepasado por el escenario y las bajas de última hora como la de Eric García. Ni Robert Lewandowski ni Raphinha lograron conectar con el juego en el norte de Inglaterra, dejando el peso del partido sobre la defensa y el guardameta Joan García. El Newcastle dominó las áreas y generó constantes ocasiones de peligro, viendo incluso cómo el VAR les anulaba un tanto previo por fuera de juego, mientras el centro del campo catalán sufría para mantener la posesión tras la salida de un agotado Pedri.

El estallido de júbilo para la afición inglesa llegó cerca del final cuando Jacob Murphy asistió a Harvey Barnes para poner el uno a cero en el marcador. El remate terminó entrando en la portería visitante a pesar del esfuerzo del portero, dejando al Barcelona sin apenas tiempo de reacción y con la sensación de una derrota merecida. Las lesiones durante el encuentro y la desconexión ofensiva hacían presagiar que la eliminatoria se complicaría seriamente para los intereses del club español de cara al partido de vuelta en su propio estadio.

Sin embargo, en el minuto 96 y de forma casi inesperada, Dani Olmo provocó una pena máxima tras ser derribado por Thiaw dentro del área. El árbitro italiano Marco Guida no dudó en señalar el punto de penalti, otorgando al Barcelona una oportunidad de oro cuando el cronómetro ya expiraba. La responsabilidad recayó en la joven estrella Lamine Yamal, quien hasta ese momento apenas había aparecido en el desarrollo del juego pero que asumió el reto con la madurez necesaria para cambiar el destino de la noche europea.

Lamine Yamal engañó con frialdad a Aaron Ramsdale desde los once metros para sellar el empate definitivo y silenciar a la grada local. El canterano celebró el tanto reivindicando su capacidad para aparecer en los momentos más críticos, transformando una actuación discreta en un rescate histórico para su equipo. Este gol en el último suspiro permite al Barcelona regresar de Newcastle con un botín mucho mayor al esperado según el trámite del juego, manteniendo la eliminatoria totalmente abierta y con la ventaja de cerrar la clasificación ante su público.

El resultado final de uno a uno deja sensaciones opuestas en ambos banquillos de cara al duelo de la próxima semana. Mientras el Newcastle lamenta haber dejado escapar una victoria que tuvo en sus manos hasta el último segundo, el Barcelona celebra un premio inesperado que le otorga tranquilidad para corregir sus errores tácticos. La resolución de estos octavos de final se decidirá en territorio azulgrana, donde el equipo de Flick tendrá la oportunidad de validar este empate agónico y sellar su pase a la siguiente ronda de la competición.