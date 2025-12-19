2 adultos y 1 menor enfrentan cargos de drogas en el condado de St. Clair

2 adultos y 1 menor enfrentan cargos de drogas en el condado...

19 de diciembre de 2025 – SPRINGVILLE, Alabama – Agencias.

Tres personas fueron arrestadas por cargos de drogas el miércoles después que las autoridades ejecutaron una orden de registro en el condado de St. Clair.

La Unidad Antidrogas del Condado de St. Clair registró la casa de Logan Roby en Springville el 17 de diciembre, donde recuperaron sospechas de cocaína, metanfetamina, marihuana sintética, marihuana, parafernalia de drogas y armas de fuego de la residencia.

Roby, de 24 años, de Springville, fue arrestado por cargos de tráfico junto con Toni Peede, de 66 años, también de Springville.

Un menor de 21 años también fue detenido por varios cargos, incluidos cuatro cargos de tráfico de drogas.

La Oficina del Sheriff del condado de St. Clair dijo que el DEU contó con la ayuda del equipo SWAT del condado, el Departamento de Policía de la ciudad de Pell, el Departamento de Policía de Ashville y la División de Patrulla del condado.