2 agentes heridos mientras detenían a un sospechoso el jueves por la noche

2 agentes heridos mientras detenían a un sospechoso el jueves por la...

7 de mayo de 2026 – LEEDS, Alabama – Agencias.

Dos oficiales resultaron heridos mientras detenían a un sospechoso de apuñalamiento el jueves por la noche.

Según la policía de Leeds, se produjo un apuñalamiento cerca del bloque 7400 de Mississippi Avenue NW.

Las autoridades dicen que la víctima fue apuñalada con tijeras en la cara, el cuello y el pecho, pero las heridas “no parecen ser fatales”.

La policía de Leeds dice que dos agentes resultaron heridos después de ser agredidos por el sospechoso mientras lo detenían. Por el momento se desconoce su estado.