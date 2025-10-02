2 arrestados en el condado de Jefferson por posesión ilegal de armas de fuego

2 arrestados en el condado de Jefferson por posesión ilegal de armas...

2 de octubre de 2025 – FULTONDALE, Alabama – Agencias.

Dos hombres se encuentran bajo custodia, tras descubrirse en posesión ilegal de armas de fuego.

La policía de Fultondale arrestó a Corey Moss, de 20 años residente de Center Point, e Isaiah Davis, de 18, también de Center Point, el martes por la tarde.

Las autoridades informaron haber sido notificadas de actividad sospechosa en una gasolinera ubicada en Walker Chapel Road. En el lugar, la policía encontró que Moss tenía dos armas de fuego robadas y que Davis tenía una Glock 17 con un interruptor Glock instalado.

“Extendemos nuestro sincero agradecimiento al ciudadano alerta por contactarnos y ayudar a mantener segura a nuestra comunidad”, dijo la policía en una publicación en las redes sociales. “No toleraremos este tipo de actividad en Fultondale”.