2 mujeres imputadas en la muerte por desnutrición de una niña de 5 años

2 mujeres imputadas en la muerte por desnutrición de una niña de...

27 de marzo de 2026 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Dos mujeres han sido imputadas en relación con la muerte por desnutrición de una niña de 5 años en el condado de Jefferson.

El forense del condado de Jefferson confirmó que Jaedah Robinson tenía 5 años en el momento de su muerte. Las autoridades trabajan para confirmar exactamente cuándo murió.

Registros judiciales y la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson confirmaron que Raven Rogers está acusada de homicidio por negligencia criminal en la muerte de Robinson.

Una segunda mujer, Saliyah Ferguson, ha sido acusada de homicidio grave (felony murder) en relación con la muerte de Robinson.

Ambas imputaciones alegan que las mujeres no garantizaron una nutrición adecuada, lo que llevó a la muerte de Robinson.

Rogers se encuentra en libertad bajo fianza.