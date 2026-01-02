2 personas recibieron disparos, 1 murió en el condado de Tuscaloosa

2 de enero de 2026 – CONDADO DE TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Dos personas recibieron disparos y una falleció en el condado de Tuscaloosa este jueves.

Según la Oficina del Alguacil del Condado de Tuscaloosa, las autoridades recibieron una llamada informando sobre un tiroteo en el bloque 18900 de Billy Bigham Road alrededor de las 9:40 a.m.

Al llegar al lugar, la oficina del alguacil informó que los agentes encontraron a dos hombres heridos de bala. Una persona fue declarada muerta en la escena y el otro hombre sufrió heridas que no ponen en peligro su vida.

Las autoridades señalaron que los testigos proporcionaron información sobre posibles sospechosos y un vehículo.

De acuerdo con los oficiales, el vehículo del sospechoso fue localizado vacío, pero esto los condujo hasta el individuo, quien fue puesto bajo custodia.

Las autoridades informaron que, tras realizar entrevistas y recolectar evidencia, pudieron determinar que el tirador alega haber actuado en defensa propia, una versión que parece ser creíble en este momento.

La oficina del alguacil indicó que la investigación continúa y los resultados se presentarán ante un Gran Jurado de Tuscaloosa para determinar si se cometieron o no actos criminales.