200 trabajadores perderán su empleo por cierre de plantas en Alabama

24 de marzo de 2026 – CONDADO DE TALLADEGA, Alabama – Agencias.

Domtar, un fabricante líder en Norteamérica de productos forestales diversificados, anunció que dejará inactivas sus operaciones de forma indefinida en dos de sus fábricas en el este de Alabama, afectando a más de 200 empleados.

Según Domtar, las operaciones se detendrán en su fábrica de pulpa de pelusa de Coosa Pines y en su fábrica de astillas de Talladega para mediados de mayo de 2026.

La fábrica de Coosa Pines está ubicada a lo largo del río Coosa y comenzó sus operaciones en 1950, según el sitio web de Domtar. Originalmente fue una empresa conjunta entre Kimberly-Clark y editores de periódicos y, durante muchos años, la fábrica produjo papel periódico para editores ubicados en el sureste de los Estados Unidos.

En 1976, se añadió la pulpa de pelusa a la oferta de productos de la fábrica de Coosa Pines con la instalación de una nueva línea kraft, una caldera de recuperación y un secador de pulpa. En el año 2000, se finalizó una modernización de 63 millones de dólares. A partir de 2026, se informa que la fábrica produce pulpa kraft utilizada en todo el mundo y es considerada un fabricante líder de pulpa utilizada en pañuelos desechables y productos de consumo absorbentes, según Domtar.

Respecto a la decisión de detener las operaciones, Domtar señaló que la fábrica de Coosa Pines se ha visto desafiada por condiciones de mercado difíciles, así como por sus activos envejecidos, lo que resulta en altos costos de mantenimiento y operación de las instalaciones, subrayando la necesidad de esta decisión estratégica.

Domtar también opera la fábrica de astillas de madera de Talladega, que no está lejos de la fábrica de Coosa Pines. Ambas detendrán sus operaciones e impactarán a un total de 285 empleados, según la empresa.

La compañía está tomando medidas para garantizar un cierre de producción seguro y ordenado, y se compromete a apoyar a los empleados, sus familias y a la comunidad de Coosa Pines a través de recursos de transición de carrera, orientación sobre beneficios y comunicación abierta durante este período, escribió Domtar.

El concejal de la ciudad de Childersburg, Wesley Allen, cuyo abuelo se jubiló de Domtar, describió la decisión de suspender las operaciones como lamentable.

Según se informa, la Cámara de Comercio de Talladega también está trabajando para conectar a las personas con empleos y apoyarlas en lo que puedan. Próximamente se anunciarán eventos de contratación.