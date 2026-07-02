Nueva York arranca las celebraciones oficiales por los 250 años de la independencia estadounidense con un despliegue militar sin precedentes.

El evento destaca la cooperación internacional y el vínculo transatlántico con una Revista Naval Internacional liderada por la OTAN.

El histórico festival reunirá unos 80 buques de 55 países y más de 200 aeronaves militares sobre el puerto neoyorquino.

Nueva York se convierte en el epicentro de la historia naval

Nueva York se convierte en el epicentro global con el inicio de las festividades por el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. Este despliegue conmemora la fundación del país con actividades culturales y paradas militares.

Los eventos principales se concentrarán en una histórica Revista Naval Internacional. Este magno desfile unirá a delegaciones marítimas de todo el planeta en las costas de Nueva York y Nueva Jersey del 2 al 8 de julio.

Liderazgo militar y despliegue de la flota internacional de la OTAN

El vicepresidente de la nación, JD Vance, encabezará los actos oficiales del 4 de julio desde el buque de asalto USS Kearsarge, acompañado por el secretario interino de la Marina, Hung Cao.

La flota de la OTAN, liderada por la fragata alemana FGS Sachsen, participa activamente junto a navíos emblemáticos como el buque escuela español Juan Sebastián de Elcano para demostrar la unidad y cooperación transatlántica.