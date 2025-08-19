3-1 Racing venció a su rival en un final dramático y enfrentará a Vélez

19 de agosto de 2025 – Buenos Aires – EFE.

En un enfrentamiento épico y con un gol crucial en el último minuto, Racing Club logró imponerse 3-1 contra Peñarol. Esta victoria revirtió el resultado del partido de ida, asegurando su lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los goles de la “Academia” fueron anotados por Adrián “Maravilla” Martínez, quien marcó dos veces, y por Franco Pardo, que selló el triunfo en el minuto 93.

El partido mantuvo un ritmo dramático desde el principio. Peñarol llegó al estadio con la ventaja del partido de ida, pero el delantero de Racing, Adrián Martínez, la borró rápidamente al anotar en el minuto 7. A pesar de que este gol motivó al equipo local a buscar el desempate, Peñarol logró el empate momentáneo gracias a Nahuel Herrera, quien anotó con un remate de cabeza en el minuto 15.

Antes del descanso, Marcos Rojo anotó un gol para Racing, pero el árbitro lo anuló a instancias del VAR debido a una falta previa. En la segunda mitad, Peñarol decidió defender y esperar los contraataques de Racing. Aunque el equipo local atacó con más determinación que estrategia, sus ofensivas siempre daban la sensación de que podían liquidar el juego.

En el minuto 80, un remate del colombiano Duván Vergara fue desviado por el portero de Peñarol, Brayan Cortés, dejando el balón suelto en el área. En la jugada siguiente, Emanuel Gularte empujó a Adrián Martínez, y el árbitro marcó un penal que el mismo “Maravilla” convirtió en gol, sumando así su segundo tanto de la noche. Con este gol, Martínez se convirtió en el máximo goleador de Racing en competiciones internacionales, superando a Norberto Raffo con 17 anotaciones.

La fase final del partido fue intensa, con ambos equipos realizando múltiples cambios para prepararse para una posible tanda de penales. Incluso, el portero suplente de Racing, Facundo Cambeses, entró al campo en lugar de Gabriel Arias. Sin embargo, en uno de los últimos momentos del partido, con el tiempo de adición a punto de terminar, Franco Pardo anotó con un remate de cabeza tras un tiro libre, dejando sin opciones a Cortés y asegurando la victoria para su equipo.

Con esta clasificación, Racing Club se enfrentará en cuartos de final al equipo argentino Vélez Sarsfield, que eliminó a Fortaleza de Brasil con un marcador global de 2-0. El partido de ida en Brasil terminó sin goles, pero en el de vuelta, Vélez se impuso con una victoria de 2-0 en casa.