4 hombres de Alabama arrestados en operativo contra depredadores sexuales de menores

25 de noviembre de 2025 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Cuatro hombres fueron arrestados tras un operativo contra depredadores sexuales de menores, según la Oficina del Sheriff del Condado de Blount.

La Oficina del Sheriff del Condado de Blount afirma que el operativo encubierto se centró en depredadores sexuales de menores en línea y forma parte de su compromiso continuo con la protección de los niños del condado.

Las autoridades afirman que el operativo se llevó a cabo durante varios días. Los investigadores se entrevistaron con sospechosos que creían comunicarse con menores con el propósito de cometer actos sexuales. Cuando estos sospechosos llegaron para encontrarse con el “niño”, fueron detenidos sin incidentes.

Cuatro hombres fueron arrestados e ingresados ​​en la Cárcel del Condado de Blount:

Stephen King, de 43 años, de Blountsville, está acusado de viajar para encontrarse con un menor para realizar un acto sexual, solicitación electrónica y trata de personas. Kelly Blansit, de 56 años y residente de Bremen, está acusado de trata de personas, viajar para encontrarse con un menor con el fin de realizar un acto sexual y solicitación electrónica.

Thomas Bryant, de 37 años y residente de Middlesboro, Kentucky, está acusado de trata de personas, viajar para encontrarse con un menor con el fin de realizar un acto sexual y solicitación electrónica.

Bradley Migues, de 36 años y residente de Ashville, está acusado de viajar para encontrarse con un menor con el fin de realizar un acto sexual y solicitación electrónica.

El sheriff del condado de Blount, Mark Moon, declaró tras el operativo y los arrestos: «Nuestros niños se encuentran entre los más vulnerables y utilizaremos todos los recursos disponibles para identificar, rastrear y arrestar a quienes intenten explotarlos. Estos operativos transmiten un mensaje claro: si atacan a un menor en el condado de Blount, lo encontraremos y lo arrestaremos».

La oficina del sheriff confirmó que continuará realizando operativos proactivos como este y anima a los padres a mantenerse al tanto de la actividad en línea de sus hijos.

Cualquier persona que tenga información sobre sospecha de explotación en línea debe comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Blount al (205) 625-4127.