5 arrestados en Aliceville por cargos materiales de abuso sexual infantil

18 de febrero de 2026 – ALICEVILLE, Alabama – Agencias.

Cinco personas en Aliceville han sido arrestadas y enfrentan cargos relacionados con material de abuso sexual infantil, según el fiscal de distrito del condado de Pickens (DA), Andrew Hamlin.

Según Hamlin, su oficina, junto con la policía de Aliceville, la Oficina Estatal de Investigación y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Birmingham, están llevando a cabo múltiples investigaciones que han derivado en el arresto de tres miembros del profesorado de Aliceville High School, un miembro del profesorado de Aliceville Elementary School y un oficial de policía de Aliceville.

Hamlin afirma que, hasta el miércoles 18 de febrero, los cinco sospechosos han sido arrestados y se encuentran detenidos en la cárcel del condado de Pickens.

Fila superior de izquierda a derecha: Caminion Gary, Lakethia Wilkins, Antavious Belgrave. Fila inferior de izquierda a derecha: Winston Bishop, Roderick Granger (Cárcel del Condado de Pickens).

Roderick Granger, de 41 años, fue arrestado el viernes 30 de enero por múltiples cargos relacionados con pornografía infantil. El registro de la cárcel incluyó los cargos de Granger como posesión de pornografía infantil, difusión de pornografía infantil, solicitud de pornografía infantil a un menor, omisión de denuncia y una violación de ética.

Los registros judiciales confirmaron que otro maestro de las escuelas del condado de Pickens fue arrestado el viernes 6 de febrero.

Antavious Belgrave, de 28 años, fue arrestado por la oficina del alguacil del condado de Pickens y acusado de tres cargos de omisión de denuncia, tres cargos de conducta sexual inapropiada y tres cargos de violación de ética. También tiene dos cargos por delitos graves: uno por exhibicionismo indecente y tres cargos por distribución de una imagen privada.

El alcalde de Aliceville, Terrence Windham, compartió que un oficial de policía había sido arrestado y puesto en licencia administrativa.

El miércoles por la tarde, se confirmó que el oficial de policía que ha sido puesto en licencia administrativa es Caminion Gary.

Una Lakethia Wilkins y un Winston Bishop también están registrados en la cárcel del condado de Pickens. Según el directorio de personal de cada escuela en sus respectivos sitios web, Bishop trabaja en Aliceville High School y Wilkins trabaja en Aliceville Elementary como maestra de cuarto grado.

Según los registros de la cárcel, Wilkins está acusada de uso de su posición para beneficio personal, posesión de pornografía infantil, intención de difundir pornografía y material obsceno.

Los registros de la cárcel indican que Bishop está acusado de solicitud de pornografía infantil, posesión de pornografía infantil, distribución de una sustancia controlada y suministro de drogas a un menor.