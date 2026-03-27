5 de los 6 sospechosos en el tiroteo masivo de Dadeville en 2023 se declaran culpables

5 de los 6 sospechosos en el tiroteo masivo de Dadeville en...

27 de marzo de 2026 – CONDADO DE TALLAPOOSA, Alabama – Agencias.

Cinco de los seis sospechosos en el tiroteo masivo de Dadeville en 2023 se declararon culpables en una sala del tribunal del condado de Tallapoosa la mañana del viernes.

Willie Brown Jr., de 22 años; Wilson Hill Jr., de 23; Travis McCullough, de 19; Tyreese McCullough, de 20; y Sherman Peters, de 18, comparecieron en el tribunal para una audiencia de declaración de culpabilidad programada.

En la audiencia, los cinco se declararon culpables de tres cargos de homicidio imprudente cada uno. Cada uno fue sentenciado a cinco años en una prisión estatal, seguidos de 15 años de libertad condicional supervisada. A cada uno se le acreditará el tiempo ya cumplido.

También fueron sentenciados por agresión en primer grado y agresión en tercer grado. Todas las condenas se cumplirán de manera concurrente.

El tiroteo de abril de 2023 durante una fiesta de cumpleaños “Sweet 16” en el entonces estudio de baile Mahogany Masterpiece en Dadeville dejó cuatro personas muertas y otras 32 heridas.

El tiroteo cobró la vida de Philstavious Dowdell, de 18 años; Corbin Dahmontrey Holston, de 23; Shaunkivia Nicole Smith, de 17; y Marsiah Emmanuel Collins, de 19.

Cinco de los sospechosos fueron acusados formalmente en mayo de 2023 de cuatro cargos de homicidio imprudente, 24 cargos de agresión en primer grado y un cargo de agresión en tercer grado. En la audiencia del viernes, uno de los cargos de homicidio imprudente fue retirado.

Al sexto sospechoso, cuyo nombre no fue revelado, se le concedió el estatus de infractor juvenil.

Familias de las víctimas ya se habían pronunciado en contra de posibles acuerdos de culpabilidad y la posibilidad de sentencias más leves para los acusados en el tiroteo.

Las declaraciones de impacto de las víctimas duraron más de una hora en el tribunal el viernes, con muchos luchando contra las lágrimas y suplicando ya sea un juicio o un acuerdo de culpabilidad más severo. Un reportero estuvo dentro de la sala y observó a cada acusado sentado sin mostrar emociones durante todo el proceso.

El único acusado que habló fue Tyreese McCullough, quien dijo: “Lamento mucho lo que ocurrió.”

Familiares y defensores de las víctimas expresaron abiertamente su desaprobación sobre cómo el fiscal de distrito Mike Segrest manejó el caso tras la sentencia.

“Me opongo de manera inequívoca y absoluta al acuerdo”, dijo Martin Collins Jr., padre de Marsiah Collins, quien murió en el tiroteo. “Es hora de tener un nuevo fiscal de distrito. Mike Segrest no es suficiente para procesar el crimen.”

“Para mí, y he hablado con muchos padres, lo que sería justicia sería al menos 30 años”, dijo Amy Jackson, prima de “Keke” Smith, una de las víctimas mortales. “A Mike Segrest no le gusta perder, le gustan las estadísticas. Un acuerdo no es una pérdida para él. Era más importante que lograra un acuerdo que ir a juicio y perder, lo que lo haría, como fiscal en su primer mandato, perder el caso más importante de su vida.”

Aunque Segrest no habló con los medios ni respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, sí presentó un resumen de los hechos del caso en el tribunal.

Segrest cree que los acusados y Corbin Holston, quien estaba entre los fallecidos, se estaban disparando entre sí en medio de la multitud, y aún no está claro quién disparó primero.

Dijo que la evidencia mostraría que un invitado salió de la fiesta después de ver que alguien tenía un arma y llamó a Holston para confrontarlo antes de que ocurriera el tiroteo.

El fiscal agregó que posiblemente había suficiente evidencia —dependiendo del jurado— para alegar defensa propia durante un juicio, y que este acuerdo de culpabilidad era el mejor resultado posible para todas las partes involucradas.

Al aceptar un acuerdo de culpabilidad, los acusados no tendrán que ir a juicio.