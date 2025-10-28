70,000 en Birmingham podrían perder beneficios SNAP

28 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La posible pérdida de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) podría afectar a unas 70,000 personas en Birmingham en los próximos días. El Consejo Municipal de la ciudad compartió esta cifra el martes 28 de octubre, advirtiendo que esta situación podría desencadenar una importante crisis alimentaria para las familias de la zona.

El Banco Comunitario de Alimentos de Alabama Central ha manifestado estar listo para brindar asistencia a todos los afectados. Nicole Williams, la Directora Ejecutiva de la organización, aseguró que su equipo se está preparando para un aumento drástico en la demanda de ayuda, calificando la situación como una crisis. Su principal preocupación son los vecinos que dejarían de recibir sus beneficios SNAP después del 1 de noviembre.

Esta nueva crisis añade una presión considerable al banco de alimentos, que a principios de año ya sufrió la pérdida de cerca de 3 millones de libras de comida, equivalentes a aproximadamente 2.5 millones de comidas. Además de las familias que perderían el SNAP, el banco también anticipa la necesidad de asistir a los 16,000 empleados federales que viven y trabajan en su área de servicio de 12 condados.

En todo Alabama, cerca de 750,000 personas dependen de los beneficios SNAP. Solo en la zona de servicio del banco de alimentos, más de 180,000 personas dependen de este programa vital. A pesar de la presión sobre el sistema caritativo, la señora Williams enfatiza que el banco de alimentos está disponible para ayudar.

Ante esta situación, la Directora Ejecutiva hace un llamado urgente a la comunidad para que ofrezca su apoyo. Las personas pueden colaborar organizando colectas de alimentos, donando comida directamente en las instalaciones del banco o realizando donaciones monetarias a través del botón especial en su sitio web.

Otra forma importante de contribuir es a través del voluntariado, ya sea en el almacén principal del Banco Comunitario de Alimentos o en una de sus 300 ubicaciones asociadas. Tanto el banco como el Consejo Municipal de Birmingham instan a los residentes a dar un paso al frente y apoyar a sus vecinos para superar esta crisis juntos.