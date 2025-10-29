AARP Alabama publica datos sobre la prevalencia del cuidado familiar antes del mes nacional

29 de octubre de 2025 – Montgomery, Alabama – AARP.

Nuevos datos de AARP sobre el cuidado familiar, publicados hoy bajo el título Cuidado Familiar en EE. UU. 2025: Cuidando a través de los Estados, revelan que casi el 14% de los adultos en Alabama, aproximadamente 700,000 personas, son cuidadores familiares. Estas personas brindan cuidados en gran medida no remunerados y sin apoyo a padres ancianos, cónyuges y otros seres queridos.

Candi Williams, Directora Estatal de AARP Alabama, comentó que cuando un ser querido necesita ayuda, los familiares, amigos y vecinos responden, es lo que se hace. Sin embargo, a menudo los cuidadores cargan con esta responsabilidad solos, poniendo en riesgo sus finanzas, salud y empleos. A medida que la población del estado envejece, la demanda de cuidados solo crecerá. Con la publicación de estos nuevos datos y antes de la sesión legislativa de 2026, AARP Alabama insta a los responsables políticos a todos los niveles a actuar ahora para ayudar a los cuidadores familiares a ahorrar dinero, tiempo y obtener el apoyo que necesitan.

Los cuidadores familiares proporcionan $8.3 mil millones en cuidados no remunerados cada año en Alabama, ayudando a los miembros de la familia a vivir de forma independiente en casa y en sus comunidades, que es donde desean estar. Sus responsabilidades de cuidado van desde el baño y la preparación de comidas hasta la gestión de medicamentos, la organización del transporte y el manejo de tareas médicas, a menudo con poco o ningún entrenamiento.

Pero el costo para nuestros cuidadores familiares es grande: financiera, física y emocionalmente. El 80% de los cuidadores paga de su propio bolsillo para ayudar a satisfacer las necesidades de sus seres queridos, con un promedio de $7,200 cada año, o el 25% de sus ingresos. En Alabama, el 41% de los cuidadores familiares reportan reveses financieros, como endeudarse, agotar ahorros o luchar para pagar necesidades básicas como alimentos y medicinas.

Además, el 59% de los cuidadores del estado también tiene trabajos a tiempo completo o parcial. Muchos deben reducir las horas de trabajo o abandonar la fuerza laboral por completo debido a las responsabilidades de cuidado, poniendo en peligro su propia seguridad financiera a largo plazo. AARP Alabama está luchando por soluciones de sentido común para ahorrar dinero y tiempo a los cuidadores y proporcionar mayor apoyo, incluyendo un crédito fiscal estatal para cuidadores para compensar los gastos que pagan de su propio bolsillo.

Y a nivel federal, AARP está trabajando para ahorrar dinero a los cuidadores a través de la Ley de Crédito por Cuidado (Credit for Caring Act), un crédito fiscal federal propuesto de hasta $5,000 para cuidadores que trabajan, y la Ley de Reducción de Costos para Cuidadores (Lowering Costs for Caregivers Act), que ampliaría los usos de las cuentas de gastos flexibles y de ahorro para la salud. AARP Alabama anima a todos a mostrar apoyo a los cuidadores y a unirse al creciente movimiento de estadounidenses que alzan la voz por el cambio durante este Mes Nacional del Cuidador Familiar.