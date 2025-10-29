Inicio Alabama AARP Alabama publica datos sobre la prevalencia del cuidado familiar antes del...

AARP Alabama publica datos sobre la prevalencia del cuidado familiar antes del mes nacional

Por
lat_admin
-
115
0
AARP Alabama publica datos sobre la prevalencia del cuidado familiar antes del mes nacional
AARP Alabama publica datos sobre la prevalencia del cuidado familiar antes del mes nacional

29 de octubre de 2025 – Montgomery, Alabama – AARP.

Nuevos datos de AARP sobre el cuidado familiar, publicados hoy bajo el título Cuidado Familiar en EE. UU. 2025: Cuidando a través de los Estados, revelan que casi el 14% de los adultos en Alabama, aproximadamente 700,000 personas, son cuidadores familiares. Estas personas brindan cuidados en gran medida no remunerados y sin apoyo a padres ancianos, cónyuges y otros seres queridos.

Candi Williams, Directora Estatal de AARP Alabama, comentó que cuando un ser querido necesita ayuda, los familiares, amigos y vecinos responden, es lo que se hace. Sin embargo, a menudo los cuidadores cargan con esta responsabilidad solos, poniendo en riesgo sus finanzas, salud y empleos. A medida que la población del estado envejece, la demanda de cuidados solo crecerá. Con la publicación de estos nuevos datos y antes de la sesión legislativa de 2026, AARP Alabama insta a los responsables políticos a todos los niveles a actuar ahora para ayudar a los cuidadores familiares a ahorrar dinero, tiempo y obtener el apoyo que necesitan.

Los cuidadores familiares proporcionan $8.3 mil millones en cuidados no remunerados cada año en Alabama, ayudando a los miembros de la familia a vivir de forma independiente en casa y en sus comunidades, que es donde desean estar. Sus responsabilidades de cuidado van desde el baño y la preparación de comidas hasta la gestión de medicamentos, la organización del transporte y el manejo de tareas médicas, a menudo con poco o ningún entrenamiento.

Pero el costo para nuestros cuidadores familiares es grande: financiera, física y emocionalmente. El 80% de los cuidadores paga de su propio bolsillo para ayudar a satisfacer las necesidades de sus seres queridos, con un promedio de $7,200 cada año, o el 25% de sus ingresos. En Alabama, el 41% de los cuidadores familiares reportan reveses financieros, como endeudarse, agotar ahorros o luchar para pagar necesidades básicas como alimentos y medicinas.

Además, el 59% de los cuidadores del estado también tiene trabajos a tiempo completo o parcial. Muchos deben reducir las horas de trabajo o abandonar la fuerza laboral por completo debido a las responsabilidades de cuidado, poniendo en peligro su propia seguridad financiera a largo plazo. AARP Alabama está luchando por soluciones de sentido común para ahorrar dinero y tiempo a los cuidadores y proporcionar mayor apoyo, incluyendo un crédito fiscal estatal para cuidadores para compensar los gastos que pagan de su propio bolsillo.

Y a nivel federal, AARP está trabajando para ahorrar dinero a los cuidadores a través de la Ley de Crédito por Cuidado (Credit for Caring Act), un crédito fiscal federal propuesto de hasta $5,000 para cuidadores que trabajan, y la Ley de Reducción de Costos para Cuidadores (Lowering Costs for Caregivers Act), que ampliaría los usos de las cuentas de gastos flexibles y de ahorro para la salud. AARP Alabama anima a todos a mostrar apoyo a los cuidadores y a unirse al creciente movimiento de estadounidenses que alzan la voz por el cambio durante este Mes Nacional del Cuidador Familiar.

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí