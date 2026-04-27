Abastécete de grandes lecturas en el Friends Bookstore Bag Sale

27 de abril de 2026 – Homewood, Alabama – Agencias.

Se invita a los amantes de los libros y a los cazadores de ofertas por igual al Friends Bookstore Bag Sale en la Biblioteca Pública de Homewood, que se llevará a cabo del jueves al sábado, del 30 de abril al 2 de mayo, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Friends Bookstore.

Por solo $7 por bolsa, los compradores pueden llenar una bolsa proporcionada con tantos libros como quepan, lo que representa una oportunidad perfecta para que las familias descubran nuevos favoritos a un valor increíble.

Todos los ingresos de la venta benefician directamente a la Biblioteca Pública de Homewood, apoyando programas, recursos y servicios para la comunidad.

The Friends of the Homewood Public Library es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la biblioteca a través de la recaudación de fondos y el apoyo de voluntarios. Gracias a los esfuerzos de los voluntarios de Friends, la organización proporciona financiamiento para necesidades esenciales como equipos, libros y suministros, además de patrocinar iniciativas populares como el Programa de Lectura de Verano.

“Esta venta es una forma maravillosa de que la comunidad apoye a la biblioteca mientras disfruta de excelentes libros a precios imbatibles”, dijo Laura Tucker, bibliotecaria de administración. “Cada compra nos ayuda a seguir ofreciendo programas y recursos de alta calidad”.