Abogada de Cullman acusada de intentar asesinar a su esposo

26 de noviembre de 2025 – CULLMAN, Alabama – Agencias.

Una fiscal del condado de Cullman ha sido acusada de intentar asesinar a su esposo.

Documentos judiciales indican que Sara Baker está acusada de poner fentanilo en la comida ó bebida de su esposo.

Baker pagó una fianza de $400,000 el miércoles 26 de noviembre.

El fiscal de distrito del condado de Cullman, Champ Crocker, declaró que, además de ser abogada local, Baker trabajó anteriormente para la Fiscalía.

“Esto es algo que Dateline ó 20/20 detectarían; esto es una rareza en nuestro mundo”, dijo Crocker.

Como abogado defensor penal, Roger Appell ha visto mucho, pero este caso es diferente a todo lo que ha escuchado antes.

“Este caso requerirá mucho tiempo de preparación, muchas pruebas, testigos expertos y podría llevar mucho tiempo. Ella necesitará un excelente abogado defensor”, dijo Appell.

Baker enfrenta varios cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato, pero son los cargos restantes los que le generan dudas a Appell.

“Hay muchos otros cargos aquí. Tiene cargos de distribución, cuatro cargos de distribución de sustancias controladas. Incitación a cometer asesinato, violencia doméstica, maltrato a personas mayores. Todo eso, y estoy especulando. Me pidió que especulara, así que lo haré. Estoy especulando que esta podría ser una situación a largo plazo”, dijo Appell.

El miércoles por la tarde, el juez Jamie Sumerel fue asignado temporalmente al caso.

Appell comentó sobre por qué se podría asignar un nuevo juez al caso.

“No conozco a la señora, nunca he tratado con ella antes, pero al consultar su sitio web, entiendo que se especializa en defensa penal, lo que significa que probablemente ha pasado la mayor parte de su tiempo en el tribunal en el área de defensa penal, por lo que sospecho que los jueces de toda la jurisdicción se recusarían”, dijo Appell.

Los documentos judiciales muestran que el equipo legal de Baker ha solicitado una moción para fijar una audiencia preliminar en el caso.