Abordando la escasez de donantes de sangre afroamericanos

18 de febrero de 2026 – NORTHEAST, Alabama – Agencias.

Este Mes de la Historia Negra, Blood Assurance está destacando la necesidad de donantes de sangre afroamericanos.

La organización sin fines de lucro afirma que los donantes de sangre afroamericanos son fundamentales para salvar vidas y atender a los pacientes locales, especialmente a aquellos que viven con la enfermedad de células falciformes, quienes dependen de sangre estrechamente compatible para sobrevivir.

La sangre de donantes del mismo origen racial o étnico suele ser la mejor compatibilidad, lo que ayuda a reducir las complicaciones y mejorar los resultados de los pacientes.

La enfermedad de células falciformes es el trastorno sanguíneo hereditario más común en el mundo. En los Estados Unidos, afecta principalmente a personas de ascendencia africana. Muchos pacientes requieren transfusiones de sangre frecuentes y continuas, a veces durante toda su vida.

Casi uno de cada tres donantes afroamericanos es una pareja potencial para un paciente con células falciformes; sin embargo, los afroamericanos representan solo una pequeña fracción de los donantes de sangre del país. Este desequilibrio crea riesgos reales para los pacientes que dependen de transfusiones frecuentes, dejándolos más vulnerables tanto durante la atención de rutina como en situaciones de emergencia.

Blood Assurance afirma que están trabajando para ayudar a cerrar esa brecha mediante la construcción de confianza, la expansión del alcance y la participación directa con las comunidades para aumentar la conciencia sobre el impacto que una base de donantes diversa tiene en los pacientes locales para salvar vidas.

Usted puede ayudar asistiendo a una de sus próximas campañas:

Viernes, 20 de febrero de 2026

Walmart Fort Payne – Platelet Drive

2001 Glenn Blvd SW, Fort Payne, AL

10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Martes, 24 de febrero de 2026

McDonald’s – Fort Payne

205 Glenn Blvd SW, Fort Payne, AL

1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Para fomentar las donaciones este mes, los donantes que donen desde ahora hasta finales de febrero participarán para ganar una tarjeta de regalo electrónica de $100, con siete ganadores seleccionados en todas las comunidades de Blood Assurance.

Puede obtener más información en nuestra entrevista con el Director de Relaciones Comunitarias y Alcance de la organización sin fines de lucro, Clif Redish, en el video de arriba.

Blood Assurance es el proveedor principal de sangre y productos sanguíneos para el DeKalb Regional Medical Center en Fort Payne y el Highlands Medical Center en Scottsboro, lo que significa que las donaciones recolectadas localmente permanecen en la localidad.