Abuso infantil en Alabama: Robert Lee Ford Jr. se declara culpable

Un residente de Birmingham admitió su culpabilidad ante un tribunal federal por delitos de explotación sexual infantil.

Las agencias de seguridad e investigación federales desarticularon los crímenes tras registrar sus cuentas digitales.

El acusado de 35 años de edad enfrenta cargos graves de producción de material ilícito con una menor de edad.

Proceso judicial contra implicado en explotación de menores en Birmingham

Un caso de agresión y producción de material de abuso infantil concluyó de manera contundente en los tribunales del estado de Alabama. El acusado Robert Lee Ford Jr. admitió formalmente su responsabilidad penal tras la conformación del cuerpo del jurado asignado para su juicio ciudadano.

La audiencia preparatoria del caso penal estuvo presidida de forma directa por la jueza federal de distrito principal Madeline Haikala. Con esta declaración de culpabilidad, el procesado de 35 años aceptó dos cargos graves relacionados con la explotación sexual de menores.

Investigación conjunta de la Oficina del Sheriff y agentes del FBI

Las indagaciones comenzaron formalmente el 24 de enero de 2025, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson asistieron al hospital Children’s of Alabama. Los oficiales locales atendieron la denuncia de una madre sobre la agresión sufrida por su hija de 14 años de edad.

La recolección de evidencias contó con la intervención de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), cuyos agentes revisaron de forma minuciosa las cuentas de internet del detenido. Las pericias informáticas expusieron archivos grabados en múltiples fechas entre diciembre de 2024 y enero de 2025.