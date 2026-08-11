Abuso sexual infantil deja a pareja presa en Madison County

Chelsea Elmore y Antony Ebey enfrentan cargos graves de sodomía, violación y pornografía infantil tras una denuncia familiar.

Las autoridades incautaron al menos 12 grabaciones explícitas halladas originalmente en el dispositivo electrónico de un menor.

La defensa solicitó fianza para los acusados, mientras el tribunal evalúa si podrán llevar el proceso penal en libertad.

Investigación judicial revela múltiples delitos contra menores

Chelsea Elmore y Antony Ebey comparecieron ante el Madison County Courthouse acusados de cometer actos de abuso sexual infantil y sodomía contra integrantes de su propio entorno familiar.

Las indagatorias comenzaron tras la alerta de un familiar que descubrió un video explícito en una tableta infantil, lo que llevó al hallazgo de al menos doce grabaciones incriminatorias.

Tribunal define situación jurídica de los acusados en Alabama

Durante la vista, la fiscalía presentó cargos adicionales por violación y sodomía contra Elmore, mientras la defensa solicitó establecer una fianza razonable argumentando arraigo y derecho procesal en Alabama.

Ambos imputados permanecen bajo custodia en la Madison County Jail a la espera del fallo del juez sobre la posibilidad de acceder a fianza.