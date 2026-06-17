Acceso a internet en México se duplicó en diez años

El acceso a internet en las viviendas mexicanas alcanzó el 78% tras duplicarse en la última década.

Este avance tecnológico consolida la inclusión digital para la educación, el trabajo y las actividades cotidianas.

Actualmente más de 104 millones de personas navegan diariamente en la red en todo el país.

Resultados de la encuesta nacional sobre conectividad digital

La conectividad digital en México alcanzó un avance histórico según los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. El reporte oficial confirma que el 78% de las viviendas cuenta con conexión a la red.

Esta cifra representa un crecimiento sin precedentes frente al 39% registrado en 2015, duplicando el acceso en diez años. La Ciudad de México encabeza la lista como la entidad federativa con mayor penetración tecnológica y uso de herramientas web en el país.

Uso de teléfonos inteligentes y reducción de la brecha digital

El estudio, presentado por directivas como Graciela Márquez y Susana Pérez, reveló que 104 millones de personas usan internet diariamente. Además, el uso de teléfonos inteligentes se masificó hasta alcanzar al 84% de la población de seis años en adelante.

Aunque persiste una diferencia entre zonas urbanas y rurales, la brecha de género prácticamente desapareció en telefonía móvil. El informe destaca que una cuarta parte de la comunidad de usuarios cibernéticos en la nación se adscribe plenamente como población indígena.