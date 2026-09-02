Accidente de autobús en Egipto deja 22 muertos y 28 heridos

Qué pasó: La volcadura de un autobús turístico dejó 22 personas fallecidas y 28 lesionadas en el sur del Sinaí.

La volcadura de un autobús turístico dejó 22 personas fallecidas y 28 lesionadas en el sur del Sinaí. Por qué importa: El trágico evento involucra a turistas extranjeros y reaviva la preocupación internacional sobre la seguridad vial en la región.

El trágico evento involucra a turistas extranjeros y reaviva la preocupación internacional sobre la seguridad vial en la región. El dato clave: Un total de 20 ambulancias atendieron la emergencia, trasladando heridos a tres centros hospitalarios.

Tragedia vial en la ruta turística Dahab-Nuweiba

Al menos 22 personas perdieron la vida y otras 28 sufrieron heridas este miércoles tras volcarse un autobús en la carretera Dahab-Nuweiba, en la gobernación del sur del Sinaí. El vocero del Ministerio de Salud, Hosam Abdelgafar, detalló que la volcadura ocurrió en la zona de Al Saada.

Entre los fallecidos se reportan diez ciudadanos de nacionalidad jordana, pertenecientes al grupo de 22 pasajeros de ese país que viajaban en el autobús. La unidad pertenecía a una compañía dedicada a transportar viajeros entre las capitales de El Cairo y Amán.

Respuesta sanitaria y panorama de siniestralidad del mundo

El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, activó la alerta máxima en los centros sanitarios del Sinaí del Sur. Trece sobrevivientes fueron conducidos al Hospital Internacional de Sharm el Sheij, nueve al Hospital de Santa Catalina y seis al Hospital de Al Fairuz.

La vía conecta importantes destinos de buceo en el mar Rojo, área de tránsito habitual para viajeros internacionales. La agencia CAPMAS reportó que en 2025 los siniestros viales dejaron 5.829 fallecidos en el país debido al exceso de velocidad y fallas mecánicas.