Accidente en Alabama deja tres heridos tras fuerte choque

Un patrullero de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson colisionó contra un vehículo civil.

El siniestro vial movilizó a los servicios de emergencia de la ciudad para atender a las víctimas.

Tres personas requirieron traslado inmediato hacia un hospital local debido al impacto.

Detalles del accidente vial en el condado de Jefferson

Un fuerte siniestro de tránsito se registró la tarde de este miércoles en una de las intersecciones viales más transitadas de la región en Alabama. El incidente involucró directamente a una camioneta oficial perteneciente a la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson y a un automóvil particular.

Los cuerpos de rescate acudieron rápidamente al cruce de la avenida Rev. Abraham Woods Jr. Blvd. con la calle 24 N. para asegurar el perímetro. Las autoridades de vialidad iniciaron las primeras indagaciones para determinar las causas del impacto entre ambas unidades motorizadas.

Estado de salud de los oficiales y civiles afectados

El reporte emitido por los cuerpos médicos confirmó que dos oficiales que viajaban en la patrulla resultaron heridos tras la colisión. Asimismo, una mujer que conducía el auto de uso civil tuvo que recibir atención prehospitalaria en el lugar de los hechos de manera inmediata.

Las tres personas afectadas fueron trasladadas en ambulancia hacia el centro médico más cercano de la localidad. Los portavoces oficiales informaron que los lesionados ingresaron al hospital bajo un diagnóstico reservado, presentando heridad que preliminarmente parecen ser menores.