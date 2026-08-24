Accidente en Alabama termina con condena por homicidio

Jarvis Owens se declaró culpable de homicidio por un accidente fatal ocurrido tras una persecución policial.

En el hecho falleció Hajsun Jermale Hudson, Jr., un estudiante de 18 años de Bessemer High School.

El tribunal condenó al acusado a 20 años de prisión, divididos en cinco de cárcel efectiva y cinco de libertad condicional.

Declaración de culpabilidad y condena judicial por accidente fatal

Jarvis Owens aceptó su responsabilidad penal el 10 de agosto de 2026 tras declararse culpable de homicidio y agresión de primer grado, ambos bajo la figura de indiferencia extrema.

Los tribunales retiraron otros tres cargos graves y le impusieron una condena de 20 años de prisión, estructurada en cinco años tras las rejas y cinco en régimen de libertad condicional.

Persecución policial, choque fatal y hallazgo de armas

El choque ocurrió en febrero de 2024 en Lipscomb, cuando el Dodge Challenger gris que conducía Owens a alta velocidad se estrelló contra un árbol al intentar eludir el control de la Policía de Lipscomb.

En el vehículo viajaban tres menores, resultando fallecido el joven Hajsun Jermale Hudson, Jr. en el UAB Hospital. Las autoridades hallaron en la escena varias armas de fuego, entre ellas un AR-15 y un dispositivo de conversión Glock switch.