Accidente en autopista U.S. 411 deja un muerto en Etowah

Qué pasó : Una fuerte colisión frontal entre dos vehículos particulares provocó la muerte de una mujer y lesiones severas en dos personas más.

: Una fuerte colisión frontal entre dos vehículos particulares provocó la muerte de una mujer y lesiones severas en dos personas más. Por qué importa : El siniestro vial interrumpió el tránsito en una importante ruta conectora y desató una investigación de las autoridades estatales.

: El siniestro vial interrumpió el tránsito en una importante ruta conectora y desató una investigación de las autoridades estatales. El dato clave: El choque fatal ocurrió en el sector este de Alabama a las 2:55 p.m. del pasado lunes 8 de junio.

Colisión frontal en el condado de Etowah moviliza a los servicios de emergencia

Un trágico accidente automovilístico cobró la vida de una ciudadana en la región este de Alabama. La Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama (ALEA) informó que dos vehículos chocaron de frente en la autopista U.S. 411, de manera exacta en las inmediaciones de Anderson Road.

La víctima fatal del percance fue identificada oficialmente como Ruth D. Cagle, de 73 años de edad y residente de Leesburg. Debido a la gravedad de sus heridas, los equipos de rescate la trasladaron de urgencia al Hospital UAB, donde lamentablemente falleció poco tiempo después.

Dos heridos son trasladados a centros médicos tras el impacto en la U.S. 411

El choque también dejó saldos médicos delicados para los conductores de las unidades implicadas. Denver J. Cagle, de 76 años, manejaba el automóvil donde viajaba la fallecida y fue ingresado al Riverview Medical Center para tratar sus lesiones.

Por su parte, el conductor del segundo vehículo, Gaines C. Smith, de 46 años y con residencia en Vestavia Hills, también requirió traslado médico al mismo Riverview Medical Center. Actualmente, los peritos especializados de la ALEA mantienen una investigación en curso para esclarecer las causas exactas del siniestro.