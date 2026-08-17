Accidente en Moody deja una mujer muerta y tres heridos

Una colisión frontal entre dos vehículos provocó la muerte de una conductora y dejó a tres personas lesionadas en Moody.

Dos menores de edad sufrieron heridas y fueron trasladados al hospital en condición estable, mientras otro conductor tuvo lesiones leves.

Dato clave: el choque obligó al cierre total de la Highway 411 cerca de Lake Joyce Road hasta las 3:00 p.m.

Detalles del accidente frontal en la Highway 411 de Moody

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de una mujer e hirió a tres personas tras impactar de frente dos automóviles en la Highway 411, a la altura de Lake Joyce Road.

El jefe de policía de la localidad, Reece Smith, confirmó que en uno de los vehículos viajaba la fallecida junto a dos niños, quienes permanecen ingresados en el hospital con pronóstico estable.

Cierre vial y desvíos de tráfico en el condado tras la colisión

Las autoridades locales de Alabama mantuvieron clausurado el paso vehicular sobre la autopista hasta las 3:00 p.m. para permitir las labores de emergencia, desviando el tráfico hacia Kerr Road.

El conductor del segundo vehículo involucrado solo sufrió lesiones menores, mientras la policía continúa la investigación para determinar las causas exactas que provocaron la colisión frontal.