Accidente entre dos vehículos en el oeste de Alabama deja una mujer de 57 años fallecida

Accidente entre dos vehículos en el oeste de Alabama deja una mujer...

5 de noviembre de 2025 – CONDADO DE PICKENS, Alabama – Agencias.

Una mujer de Aliceville falleció el martes por la tarde en un accidente en el condado de Pickens.

April F. Box, de 57 años y residente de Aliceville, resultó herida cuando su vehículo fue impactado por una camioneta aproximadamente a una milla al norte de Aliceville, en la carretera estatal 17 de Alabama.

El accidente ocurrió poco después del mediodía del martes.

Box fue declarada muerta en el lugar del accidente.

El alcalde de Aliceville, Terrence Windham, informó que Box era una dedicada cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos.

La Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama está investigando el accidente.