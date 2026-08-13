Accidente fatal en Alabama deja un motociclista muerto

Un choque entre una SUV y una motocicleta provocó la muerte de un hombre de 60 años sobre la ruta Alabama 69.

Dos ocupantes del vehículo involucrado sufrieron lesiones y fueron trasladados a un centro médico regional.

La División de Patrulla de Caminos de la ALEA mantiene una investigación abierta para esclarecer el suceso.

Colisión fatal se cobra la vida de un conductor en la ruta 69

Un accidente de tránsito cobró la vida de Willie P. Bryant, de 60 años y residente de Sawyerville. El hecho ocurrió cerca del marcador de milla 137 en la ruta Alabama 69, cuando la motocicleta Honda VTX1300C modelo 2004 que conducía fue impactada por una camioneta SUV.

A raíz del choque, el conductor salió despedido del vehículo de dos ruedas y falleció en el sitio. Agentes de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) acudieron al lugar del incidente pasadas las 8:15 p. m. para iniciar los procedimientos correspondientes.

Heridos trasladados e investigación en desarrollo por la ALEA

El choque también dejó saldo de personas lesionadas que viajaban a bordo del vehículo utilitario deportivo. El conductor de la camioneta SUV y un acompañante menor de 14 años sufrieron heridas de diversa consideración y recibieron traslado inmediato al DCH Regional Medical Center.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la condición de salud de los hospitalizados. La División de Patrulla de Caminos de la ALEA continúa con las pesquisas pertinentes para determinar las causas exactas que provocaron la colisión mortal.