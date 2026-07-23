Accidente fatal en Carretera 280 deja un muerto y heridos

- Un choque múltiple registrado en la Carretera 280 Este a la altura de Highland Lakes provocó el fallecimiento de un conductor.
- El trágico siniestro vial obligó al cierre temporal de la vía mientras las autoridades atendían la emergencia.
- El impacto dejó un saldo de un hombre de 56 años fallecido y tres personas trasladadas al Hospital UAB.
Víctima fatal y heridos tras choque múltiple en Highland Lakes
Un fatal accidente vial registrado en el Condado de Shelby provocó el fallecimiento de Troy Tabor, un hombre de 56 años originario de Birmingham. El choque ocurrió a las 7:42 a. m. en la Carretera 280 Este, en la zona de Highland Lakes, provocando el cierre inmediato de la carretera.
La forense del condado de Shelby, Lina Evans, confirmó que Tabor fue declarado muerto en la escena tras la colisión. El incidente involucró tres vehículos y dejó además a tres personas heridas que requirieron atención médica urgente.
Detalles del impacto y traslado de los lesionados al Hospital UAB
Según informes de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), el siniestro inició cuando el Toyota Avalon de 2007 de Tabor colisionó contra un Toyota Camry de 2005. Tras esa colisión inicial, una furgoneta Ford Econoline de 2006 impactó de lleno al vehículo del fallecido.
A raíz de la colisión encadenada, los conductores del Camry y de la furgoneta, junto a un pasajero de este último vehículo, resultaron con lesiones. Los tres heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital UAB en Alabama para recibir tratamiento especializado.
¿Quién falleció en el accidente de la Carretera 280 en Highland Lakes?
Troy Tabor, de 56 años y residente de Birmingham, falleció en el lugar tras colisionar su vehículo contra dos automotores en la Carretera 280 Este.
¿A dónde fueron trasladados los heridos del choque en el Condado de Shelby?
Los tres heridos en el siniestro (dos conductores y un pasajero) fueron llevados al Hospital UAB en Alabama para evaluar y tratar sus lesiones.