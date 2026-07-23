Accidente fatal en Carretera 280 deja un muerto y heridos

Un choque múltiple registrado en la Carretera 280 Este a la altura de Highland Lakes provocó el fallecimiento de un conductor.

El trágico siniestro vial obligó al cierre temporal de la vía mientras las autoridades atendían la emergencia.

El impacto dejó un saldo de un hombre de 56 años fallecido y tres personas trasladadas al Hospital UAB.

Víctima fatal y heridos tras choque múltiple en Highland Lakes

Un fatal accidente vial registrado en el Condado de Shelby provocó el fallecimiento de Troy Tabor, un hombre de 56 años originario de Birmingham. El choque ocurrió a las 7:42 a. m. en la Carretera 280 Este, en la zona de Highland Lakes, provocando el cierre inmediato de la carretera.

La forense del condado de Shelby, Lina Evans, confirmó que Tabor fue declarado muerto en la escena tras la colisión. El incidente involucró tres vehículos y dejó además a tres personas heridas que requirieron atención médica urgente.

Detalles del impacto y traslado de los lesionados al Hospital UAB

Según informes de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), el siniestro inició cuando el Toyota Avalon de 2007 de Tabor colisionó contra un Toyota Camry de 2005. Tras esa colisión inicial, una furgoneta Ford Econoline de 2006 impactó de lleno al vehículo del fallecido.

A raíz de la colisión encadenada, los conductores del Camry y de la furgoneta, junto a un pasajero de este último vehículo, resultaron con lesiones. Los tres heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital UAB en Alabama para recibir tratamiento especializado.