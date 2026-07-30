Accidente laboral mortal en el condado de Chilton

Qué pasó: Un operario falleció tras ser alcanzado por maquinaria pesada en las instalaciones de Alabama Bridge Builders.

Un operario falleció tras ser alcanzado por maquinaria pesada en las instalaciones de Alabama Bridge Builders. Por qué importa: El trágico suceso ha puesto en alerta a los servicios de emergencia e investigación del condado de Chilton.

El trágico suceso ha puesto en alerta a los servicios de emergencia e investigación del condado de Chilton. El dato clave: El accidente ocurrió el miércoles 29 de julio durante la jornada laboral en la planta industrial.

Muere operario por impacto de maquinaria en Chilton

Un grave accidente industrial cobró la vida de un trabajador en el estado de Alabama. El suceso ocurrió en la planta de la empresa Alabama Bridge Builders, ubicada dentro de la jurisdicción del condado de Chilton.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre fue alcanzado presuntamente por maquinaria pesada mientras realizaba sus labores habituales. Pese a la rápida llegada de los equipos de primeros auxilios, el empleado falleció en el lugar.

Investigación en curso y declaraciones del alguacil

La Oficina del Alguacil del Condado de Chilton acudió al sitio para coordinar las primeras indagatorias sobre el hecho ocurrido el miércoles 29 de julio. Por el momento, las autoridades decidieron mantener en reserva la identidad de la persona fallecida.

El alguacil John Shearon expresó sus condolencias públicas a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima. Las autoridades locales precisaron que los datos complementarios del caso se darán a conocer conforme avancen las diligencias.