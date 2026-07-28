Accidente mortal en Alabama deja una peatón fallecida

Una peatón de 40 años falleció fatalmente tras ser atropellada por una camioneta en el condado de Calhoun.

Las autoridades viales mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del trágico percance.

El choque ocurrió hacia las 4:30 a. m. del martes 28 de julio en la ruta Alabama 202, cerca del hito milla 6.

Detalles del atropello fatal en la ruta Alabama 202

Una mujer perdió la vida trágicamente tras ser impactada por un vehículo mientras se encontraba sobre la calzada en el condado de Calhoun. El incidente se registró durante las primeras horas de la madrugada a una milla al oeste de la localidad de Anniston.

La víctima fue identificada por los oficiales como Destiny M. Bobo, de 40 años de edad, residente de la zona. A causa de la severidad del impacto con la camioneta, el personal de emergencia la declaró fallecida en el propio lugar del suceso.

Investigación en curso por la policía estatal de Alabama

Agentes de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) acudieron al tramo vial cerca del marcador de la milla 6 para recabar pruebas e iniciar las pesquisas correspondientes sobre el atropello.

Por el momento, los investigadores de la división de patrulla de caminos continúan analizando los factores que derivaron en el fatal desenlace para esclarecer las circunstancias del hecho.