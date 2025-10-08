Accidentes separados causan retrasos en Center Point Parkway

8 de octubre de 2025 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Tres personas fueron trasladadas al Hospital de la UAB el miércoles, tras un accidente que involucró a un agente del Sheriff del Condado de Jefferson fuera de servicio.

Según las autoridades, dos personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos tras el accidente en el bloque 2400 de Center Point Parkway, pero solo sufrieron lesiones leves.

Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente.

A solo dos cuadras del accidente, ocurrió otro accidente que generó una situación peligrosa.

Las autoridades informaron que un vehículo impactó un camión cisterna, lo que provocó un derrame de 100 galones de combustible. Las autoridades informaron que no hubo heridos en el accidente y que el derrame está siendo contenido.

En este momento, partes de Center Point Parkway están bloqueadas debido a los accidentes.