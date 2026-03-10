Activan cuarta contingencia ambiental por ozono de 2026 en México

10 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Comision Ambiental de la Megalopolis ha tomado la decision de activar la cuarta contingencia ambiental por ozono en lo que va del año 2026 para la zona metropolitana del Valle de Mexico. Esta medida responde a los niveles criticos de contaminacion registrados recientemente, sumandose a las alertas emitidas previamente durante los meses de enero y febrero. La estabilidad atmosferica y la falta de dispersion de contaminantes han obligado a las autoridades a implementar protocolos de emergencia para salvaguardar la salud de los habitantes en la capital y los municipios conurbados.

Segun los reportes oficiales del sistema de monitoreo atmosferico, se detectaron concentraciones horarias de ozono que alcanzaron las 159 partes por billon en la zona de Naucalpan, Estado de Mexico. Este fenomeno se debe principalmente a la presencia de un sistema anticiclonico que se ha fortalecido sobre el centro del pais, limitando el movimiento del viento y permitiendo que los gases contaminantes se estanquen. La combinacion de estos factores climaticos ha generado un escenario de muy mala calidad del aire que supera los limites permitidos por la normativa vigente.

La intensa radiacion solar y las temperaturas que han alcanzado los 28 grados centigrados tambien han jugado un papel determinante en la formacion acelerada de ozono en la superficie. Al no presentarse nubosidad temprana, las reacciones quimicas en la atmosfera se intensifican, elevando los indices de polucion de manera alarmante. Ante esta situacion, la fase 1 de contingencia ambiental busca reducir de forma inmediata la emision de precursores contaminantes y limitar la exposicion de los ciudadanos a este aire nocivo durante las horas de mayor impacto.

Para proteger a la poblacion de la zona metropolitana del Valle de Mexico, las autoridades sanitarias recomiendan suspender cualquier tipo de actividad fisica o recreativa al aire libre entre las trece y las diecinueve horas. Se hace un enfasis especial en el cuidado de grupos vulnerables como niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y pacientes con afecciones respiratorias cronicas. Ademas, se solicita evitar el consumo de tabaco en espacios cerrados y posponer eventos masivos que impliquen la permanencia de multitudes en el exterior durante el periodo de maxima concentracion solar.

El protocolo de contingencia ambiental tambien contempla la suspension de actividades civicas y culturales programadas en exteriores para minimizar los riesgos a la salud publica. La cifra de 150 puntos en el indice de calidad del aire funciona como el limite maximo antes de que se disparen estas alertas restrictivas en una region donde conviven cerca de 20 millones de personas. El cumplimiento de estas normas es fundamental para evitar complicaciones medicas relacionadas con la inhalacion de particulas suspendidas y otros compuestos toxicos presentes en el ambiente actual.

La Comision Ambiental de la Megalopolis informara en sus proximos cortes horarios si las restricciones se mantienen o se suspenden dependiendo de la evolucion de las condiciones meteorologicas. En caso de que la mala calidad del aire persista, se aplicaran medidas adicionales como la restriccion a la circulacion de vehiculos y la reduccion de actividades industriales en toda la metropoli. Mantenerse informado a traves de los canales oficiales es vital para conocer las actualizaciones sobre el programa hoy no circula y otras disposiciones derivadas de esta emergencia climatica.