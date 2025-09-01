Activista de Birmingham acusado de incendio en Walmart durante protesta por Jabari Peoples

1 de septiembre de 2025 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

El activista de Birmingham, Mercutio Southall, de 40 años, enfrenta cargos de incendio provocado tras ser acusado por la policía de Homewood de iniciar un fuego dentro del Walmart en Lakeshore Parkway, lo que obligó a evacuar la tienda.

La policía de Homewood afirma que Southall asistió a la protesta de Black Lives Matter en el Homewood Soccer Park el 22 de agosto antes de marcharse. Según ellos, la evidencia en video muestra que entró a la tienda Walmart y colocó un carrito de compras lleno de trapos, mantas, bolsas de carbón, combustible para motor y diluyente de pintura en un pasillo de ropa, para luego regresar a la protesta en el parque.

La policía dice que cuando los manifestantes se fueron hacia el centro de la ciudad, Southall regresó a la tienda y el video lo muestra “facilitando el inicio del incendio”, lo que provocó la evacuación.

Southall fue arrestado el sábado 30 de agosto y enfrenta cargos de incendio provocado y vandalismo. Se encuentra en la cárcel sin derecho a fianza, a la espera de una audiencia bajo la Ley de Aniah.

La policía de Homewood ha declarado que está colaborando con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para presentar cargos federales.

Según la policía, Southall ya había sido arrestado y se había declarado culpable de un cargo de alteración del orden público y resistencia al arresto relacionado con una manifestación en Homewood en 2015.