Acuerdo con EE.UU.: Irán frena la expectativa de Donald Trump

Qué pasó : Irán desmintió la existencia de una conclusión final para un pacto diplomático con EE.UU., contradiciendo los anuncios oficiales de la Casa Blanca.

: Irán desmintió la existencia de una conclusión final para un pacto diplomático con EE.UU., contradiciendo los anuncios oficiales de la Casa Blanca. Por qué importa : La discrepancia frena las expectativas de una resolución inmediata al conflicto bilateral y evidencia desacuerdos persistentes en el texto negociado.

: La discrepancia frena las expectativas de una resolución inmediata al conflicto bilateral y evidencia desacuerdos persistentes en el texto negociado. El dato clave: Teherán niega rotundamente haber firmado algún documento o memorando, sosteniendo firmemente sus líneas rojas institucionales.

Irán desmiente conclusión de un pacto definitivo con EE.UU.

El Ministerio de Exteriores de Irán aclaró la situación de las negociaciones bilaterales que se mantienen bajo la lupa de todo el Mundo. El portavoz oficial, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna conclusión final con el Gobierno estadounidense.

La postura oficial contradice frontalmente las afirmaciones de Donald Trump, quien anunció públicamente haber concretado un gran acuerdo para resolver el conflicto. Según la agencia Tasnim, la representación iraní atribuye el freno a los constantes cambios de posición de la Casa Blanca.

Líneas rojas de Teherán mantienen en vilo la firma del documento

Pese a que la mayoría del texto de las conversaciones de paz estaba finalizado, las autoridades de la República Islámica rechazan ceder en sus principios básicos. Fuentes internas citadas por la agencia Fars ratificaron que no se ha suscrito ningún memorando de entendimiento.

Por su parte, Donald Trump sugirió días atrás que la formalización de los documentos de paz ocurriría pronto, perfilando a Europa como posible sede. Bagaei calificó dichos comentarios como meras especulaciones, dejando claro que el proceso diplomático aún enfrenta desafíos estructurales de resolución.