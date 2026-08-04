Acusado de asalto bancario en Huntsville admite su culpa

Justin Lee Tielking admitió ante la justicia su responsabilidad en el asalto a una sucursal bancaria local.

El incidente ocurrió en mayo de 2024 cuando el sujeto exigió dinero mediante una nota escrita a la cajera.

La audiencia oficial de sentencia quedó programada ante la corte para el 14 de septiembre de 2026.

Declaración de culpabilidad por el asalto a CB&S Bank

Un hombre acusado de asaltar una entidad financiera en el centro de Huntsville admitió formalmente los cargos en su contra tras llegar a un acuerdo judicial. Los registros de la corte confirman que Justin Lee Tielking se declaró culpable del delito de robo en tercer grado.

El arresto del sospechoso fue ejecutado el 4 de junio de 2024 por el Equipo Anticrimen del Departamento de Policía local. Tielking enfrentaba cargos iniciales por robo a una institución bancaria mediante intimidación o fuerza física.

Detalles del asalto ocurrido en Madison Street y fecha de sentencia

Los hechos sucedieron la tarde del 28 de mayo de 2024 en la sede de CB&S Bank situada sobre Madison Street. Según la investigación policial, el individuo solicitó un bolígrafo a la cajera y le entregó una nota exigiendo efectivo.

Por temor a sufrir daños físicos, la empleada entregó una pequeña suma de dinero de su cajón. La audiencia donde se dictará la condena final contra Tielking fue fijada para el próximo 14 de septiembre de 2026.