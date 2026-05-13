Acusan a adolescente de catorce años por asesinato intencional en Birmingham

13 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un adolescente ha sido arrestado en relación con una investigación de homicidio en Birmingham, informó la policía.

Los investigadores señalan que Destiny Lawson, de 17 años, estaba visitando una casa donde se encontraban varias personas cuando alguien que manipulaba un arma la disparó, hiriéndola y causándole la muerte en el bloque 100 de la calle 17 Southwest, el martes 12 de mayo.

Según la policía de Birmingham, un joven de 14 años ha sido acusado de asesinato intencional y de ser una persona a quien se le prohíbe poseer una pistola en relación con el homicidio.

La policía informó que el adolescente fue puesto bajo custodia sin incidentes el miércoles 13 de mayo.

El joven, según indicaron las autoridades, ha sido trasladado al Centro de Detención Juvenil del Condado de Jefferson.