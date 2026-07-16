Acusan a hombre de Tuscaloosa de secuestro en Nochebuena

Un ciudadano enfrenta cargos federales graves tras ser formalmente acusado de secuestro.

El incidente violento se registró durante las primeras horas del día de Nochebuena.

El sospechoso fue arrestado rápidamente y podría recibir una condena máxima de cadena perpetua.

Detalles de la acusación federal contra Randall Richardson

Un tribunal federal del Distrito Norte de Alabama ha iniciado el proceso judicial en contra de Randall Latroy Richardson, de 42 años de edad. El acusado compareció recientemente ante un juez para la lectura formal de sus cargos penales.

Según los expedientes judiciales, el presunto secuestro tuvo lugar durante la madrugada del 24 de diciembre de 2025. El rápido despliegue de las fuerzas de seguridad locales permitió localizar y detener al sospechoso pocas horas después.

Colaboración entre el FBI y la Policía de Tuscaloosa

El jefe de la policía de Tuscaloosa, Michael Baygents, y representantes de la Fiscalía Federal destacaron el trabajo conjunto de las instituciones. En el operativo participaron activamente la Unidad de Delitos Violentos del Condado y agentes del FBI.

Los fiscales federales adjuntos Jonathan S. Cross y Brittany T. Byrd lideran el proceso contra el sospechoso. De resultar culpable, Richardson podría ser sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal por este delito.