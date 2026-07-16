Acusan a mujer de robar miles de dólares a anciana de 91 años

Acusan a mujer de robar miles de dólares a anciana de 91...

Una mujer enfrenta cargos criminales tras realizar miles de dólares en consumos no autorizados en internet.

La víctima del fraude financiero es una persona de la tercera edad de 91 años.

El monto total de las transacciones fraudulentas asciende exactamente a 19 528 dólares.

Detalles del fraude con tarjeta de débito en Alabama

Una ciudadana identificada como Ebony Nichole Jackson enfrenta un proceso judicial por presuntamente realizar compras no autorizadas utilizando información financiera ajena. La acusada copió ilícitamente la numeración de la tarjeta bancaria de la víctima para realizar consumos masivos a través de internet.

La denuncia penal formalizada contra la sospechosa detalla que el dinero fue gastado en diversas plataformas digitales. Las investigaciones iniciales apuntan a que Jackson admitió su responsabilidad ante los agentes policiales encargados del caso.

Cargos imputados por la Policía de Hueytown

El departamento local de policía en Hueytown mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer el método exacto por el cual la imputada obtuvo acceso físico o visual al plástico de la afectada. La fiscalía ha formulado acusaciones graves centradas en el abuso hacia sectores vulnerables.

Los cargos específicos que se le imputan a la procesada incluyen explotación financiera de personas mayores y el uso fraudulento de un dispositivo de débito. Este tipo de delitos en Alabama conlleva severas sanciones penales debido al estado de indefensión de la víctima.