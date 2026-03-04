Acusan a un hombre de Maryland de explotación sexual infantil

4 de marzo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Maryland ha sido acusado formalmente de cargos de explotación infantil, según anunció la fiscal federal interina Catherine L. Crosby.

Una acusación de tres cargos imputa a Donald Bernard Mewhort, Sr., de 42 años y residente de Lexington Park, Maryland, los delitos de explotación sexual de niños, coerción e inducción de un menor, y transferencia de material obsceno a un menor. El acta de acusación alega que estos eventos ocurrieron entre el 6 de enero de 2026 y el 12 de enero de 2026 en el condado de Limestone, Alabama.

La oficina de campo del FBI en Birmingham y la oficina de campo del FBI en Baltimore, Maryland, investigaron el caso junto con la Oficina del Sheriff del Condado de Limestone y la Oficina de Investigación del Estado de Alabama. La fiscal federal adjunta R. Leann White está a cargo de la fiscalía del caso.

Si sospecha o tiene conocimiento de la posible explotación sexual de un niño, por favor póngase en contacto con las autoridades. Para alertar a la oficina del FBI en Birmingham, llame al 205-326-6166. También se pueden presentar informes ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) o en línea en www.cybertipline.org.

El caso fue presentado como parte de Project Safe Childhood, una iniciativa a nivel nacional lanzada por el Departamento de Justicia en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Dirigido por las Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS) de la División de lo Penal, Project Safe Childhood moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a las personas que explotan a los niños a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para obtener más información sobre Project Safe Childhood, visite www.projectsafechildhood.gov.

Una acusación formal es simplemente una alegación. Se presume que un acusado es inocente a menos que, y hasta que, se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.