Adiós al muralismo mexicano fallece Guillermo Monroy Becerril a los 102 años

11 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El panorama artístico de México está de luto tras el fallecimiento de Guillermo Monroy Becerril, un destacado muralista y grabador que dejó una huella imborrable en la cultura nacional. A sus 102 años el artista murió en la ciudad de Cuernavaca dejando tras de sí un legado vinculado directamente con las figuras más emblemáticas del arte mexicano del siglo veinte. Su partida representa el cierre de un capítulo fundamental para la plástica mexicana debido a su cercanía con los grandes maestros del movimiento muralista.

Monroy Becerril es recordado principalmente por haber sido uno de los discípulos más cercanos de Frida Kahlo formando parte del selecto grupo de artistas conocidos como Los Fridos. Además de su formación con la pintora también colaboró estrechamente como asistente de Diego Rivera consolidando una técnica que mezclaba la destreza visual con un profundo compromiso social. Su educación en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda lo posicionó como un pilar fundamental de la tradición pictórica de su país.

La trayectoria de este artista no solo se limitó a la creación estética sino que estuvo profundamente arraigada en la ideología de izquierda y la sensibilidad revolucionaria. Durante su carrera siempre sostuvo que su labor artística era inseparable de la lucha por los derechos de los campesinos obreros y estudiantes mexicanos. Este compromiso le valió el reconocimiento del Gobierno de México que recientemente le otorgó la Medalla de Oro Bellas Artes en Artes Visuales destacando su trayectoria en el ámbito de las artes plásticas.

A lo largo de su extensa vida Guillermo Monroy Becerril plasmó su visión en importantes espacios públicos dejando murales de gran relevancia histórica y política. Entre sus trabajos más significativos se encuentran obras ubicadas en el estado de Chiapas y en la Ciudad de México donde abordó temas relacionados con la comunicación y la historia nacional. Su capacidad para transformar muros en narrativas visuales complejas lo convirtió en un referente para las nuevas generaciones de grabadores y dibujantes en toda la región.

El alcance de su obra superó las fronteras de México llegando a ser exhibida en recintos internacionales de gran prestigio en Europa Asia y Estados Unidos. Museos de renombre como el Palacio de Bellas Artes y el Museo Anahuacalli han albergado sus piezas permitiendo que el mensaje de justicia social del artista fuera conocido a nivel global. Su arte se convirtió en un puente cultural que comunicaba las aspiraciones y realidades del pueblo mexicano ante el resto del mundo.

Con su fallecimiento las autoridades culturales y la comunidad artística han expresado su respeto y solidaridad hacia su familia subrayando que su nombre permanecerá vigente a través de su vasta producción visual. Guillermo Monroy Becerril no solo fue un testigo del siglo pasado sino un protagonista activo que utilizó el color y la forma para defender sus ideales. Su vida dedicada al grabado y al muralismo asegura que el espíritu de los grandes maestros mexicanos continúe vivo en cada una de sus pinceladas.