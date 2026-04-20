Adolescente de Bessemer muere tras derrumbarse una casa en ruinas

20 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un joven de 17 años falleció el sábado tras el derrumbe de una casa en Bessemer. Las autoridades investigan las causas del fatal incidente.

Los servicios de emergencia informaron que la vivienda, ubicada en Black Avenue, ya había sufrido un incendio a principios de este año y posteriormente fue declarada inhabitable por la ciudad. Se podían observar letreros de “Prohibido el paso” cerca de la entrada.

El jefe de bomberos de Bessemer, Kendric Hughley, indicó que los bomberos fueron alertados el sábado por la tarde sobre el derrumbe de una estructura. Al llegar, encontraron a Michael Ross, de 17 años, dentro de la casa. Hughley explicó que los bomberos lograron sacarlo, pero sus heridas fueron fatales.

Los investigadores están analizando lo sucedido y si se estaban realizando trabajos en la vivienda al momento del derrumbe.

El jefe Hughley agregó que no era la primera vez que los bomberos acudían a esa dirección.

“Es una casa que ya habíamos visitado a principios de este año por un incendio estructural”, dijo Hughley. “No había nadie en casa en ese momento. Simplemente se repitió la misma situación; estaban haciendo algo diferente. No hubo incendio. Estaban realizando trabajos cuando ocurrió el derrumbe. Desconocemos qué tipo de trabajos eran, pero fue entonces cuando ocurrió el derrumbe”.

Ross cursaba el último año en la preparatoria Bessemer City.