Adolescente en estado crítico tras ser atropellado por un coche en Jasper

12 de noviembre de 2025 – JASPER, Alabama – Agencias.

Un adolescente se encuentra en estado crítico después de ser atropellado por un automóvil en Jasper.

La policía de Jasper dice que un adolescente fue atropellado por un automóvil afuera del Planet Fitness en Jasper alrededor de las 9:12 p.m. el martes 11 de noviembre.

La secretaria de Curry High School confirmó que el niño golpeado es un estudiante de último año de Curry High.

El jefe de policía de Jasper, J.C. Poe, dijo que la persona que golpeó al adolescente permaneció en el lugar.

Poe dice que el niño tiene una lesión en la cabeza y también otras lesiones.

La policía de Jasper dice que están investigando activamente el accidente.