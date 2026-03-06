Adolescente muere tras chocar contra árbol y volcarse en Clay

6 de marzo de 2026 – CONDADO DE CLAY, Alabama – Agencias.

Un adolescente murió tras un accidente automovilístico en el condado de Clay.

De acuerdo con la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), un joven de 15 años falleció en un accidente de un solo vehículo. El menor viajaba como pasajero cuando el automóvil se salió de la calzada en la carretera Alabama 49, golpeó varios buzones y se volcó antes de chocar contra un árbol el jueves 5 de marzo a las 9:15 p.m.

ALEA informó que el adolescente no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente y salió despedido del vehículo. Fue trasladado en helicóptero a un hospital de la zona debido a sus heridas, donde posteriormente fue declarado muerto.

Las autoridades indicaron que el conductor del vehículo también resultó herido y fue trasladado al Hospital UAB para recibir tratamiento, mientras que una tercera persona que se encontraba en el auto fue llevada a un hospital local.

ALEA señaló que la investigación sobre el accidente sigue en curso.