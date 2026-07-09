Aeropuerto de Palm Beach cambia su nombre a Donald J. Trump

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida fue rebautizado oficialmente como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump por la FAA.

La terminal aérea es clave para la nación norteamericana al movilizar unos 8,6 millones de pasajeros anuales y aportar 4.600 millones de dólares a la economía regional.

El identificador oficial de vuelo cambió de PBI a DJT, obligando a pilotos y controladores aéreos a actualizar sus planes de navegación de inmediato.

Oficializan el nuevo Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la terminal aérea ubicada en Florida, muy cerca de la residencia de Mar-a-Lago, adoptó formalmente el nombre del mandatario. Los sistemas de navegación aérea ya reflejan las siglas DJT como el nuevo identificador oficial para todos los vuelos comerciales y privados.

El primer avión en aterrizar bajo esta nueva denominación fue el Trump Force One, con Eric Trump a bordo, quien agradeció públicamente el respaldo del gobernador Ron DeSantis. El presidente celebró la medida a través de su red Truth Social, calificándola como un gran honor y prometiendo una remodelación espectacular.

Impacto económico de la terminal y disputas legales en la nación

Este importante punto de conexión aérea para la nación opera más de 200 vuelos comerciales diarios. A pesar de su relevancia financiera, la medida ha desatado una fuerte oposición por parte de los demócratas y una demanda legal interpuesta por un piloto que advierte sobre posibles riesgos de seguridad.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo republicano más amplio por rebautizar infraestructuras clave con el nombre del mandatario estadounidense. Gestiones similares se realizan actualmente para modificar los nombres de la Penn Station de Nueva York y del Aeropuerto de Dulles en Virginia.