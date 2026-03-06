Aeropuerto de Teherán se incendia tras intensos ataques aéreos israelíes

6 de marzo de 2026 – Teherán – EFE.

El Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán sufrió un incendio de grandes proporciones tras una serie de bombardeos ejecutados por el ejército israelí contra la capital iraní. Medios locales informaron que el aeródromo, utilizado principalmente para traslados nacionales y gestiones diplomáticas, presentaba múltiples focos de fuego durante la madrugada. Imágenes difundidas por cadenas de televisión mostraron densas columnas de humo sobre la instalación, evidenciando los daños causados en este punto estratégico de la infraestructura de transporte persa.

Esta ofensiva forma parte de una estrategia militar más amplia destinada a desmantelar las capacidades de detección y defensa de Irán. Además del aeropuerto capitalino, las fuerzas aéreas también han dirigido sus ataques hacia terminales aéreas en Bushehr y Payam. Estas acciones buscan neutralizar los sistemas de protección aérea en diversas regiones clave, dejando vulnerable el espacio soberano ante las constantes incursiones de las unidades de combate que operan en la zona de conflicto.

Durante las operaciones más recientes en Teherán, las fuerzas de defensa centraron sus objetivos en activos críticos de infraestructura. Reportes militares indicaron que una formación masiva de aviones de combate logró destruir un complejo subterráneo de alta seguridad vinculado al fallecido exlíder del régimen. Este ataque directo a instalaciones militares de alto valor subraya la intensidad de la campaña actual y la capacidad de penetración de las fuerzas atacantes sobre objetivos que anteriormente se consideraban protegidos.

El contexto de estos bombardeos está marcado por la muerte de Alí Jameneí y parte de la cúpula de mando militar en eventos previos. El número de víctimas fatales ha seguido una tendencia ascendente debido a la continuidad de las operaciones aéreas coordinadas. La situación de seguridad se ha deteriorado rápidamente en la última semana, transformando el panorama político y militar de la región mientras las cifras de daños colaterales y pérdidas humanas continúan actualizándose tras cada jornada de enfrentamientos.

En respuesta a estas incursiones, las fuerzas iraníes han ejecutado contraataques dirigidos hacia territorio israelí y diversas instalaciones internacionales en países vecinos. Los reportes indican que bases militares y sedes diplomáticas en naciones como Kuwait y Arabia Saudí han sido blanco de estas represalias. Esta escalada de violencia ha extendido el impacto del conflicto más allá de las fronteras de los países directamente involucrados, afectando la estabilidad de todo el entorno regional de Medio Oriente.

La población civil en el centro de Teherán ha experimentado episodios de extrema tensión y pánico ante la magnitud de las explosiones nocturnas. Según testimonios recolectados en la zona, la intensidad de los ataques recientes no tiene precedentes desde el inicio de las hostilidades hace poco más de una semana. La destrucción de infraestructuras clave como el aeropuerto de Mehrabad simboliza el nivel de devastación alcanzado en una guerra que sigue escalando sin señales de una tregua cercana.