Aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta restablecen vuelos tras disturbios en Jalisco

24 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico comunicó oficialmente que las terminales aéreas en el estado de Jalisco han recuperado su operatividad habitual tras los incidentes de violencia registrados recientemente. Luego de la inestabilidad generada por el fallecimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación el domingo pasado, las rutas aéreas comerciales han vuelto a funcionar con regularidad. Este restablecimiento de actividades representa un paso clave para normalizar el flujo de pasajeros en una de las regiones con mayor actividad económica de México.

De acuerdo con el informe de la entidad administradora, los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta ya presentan un nivel de actividad cercano al noventa y cinco por ciento. Ambas ciudades sufrieron el mayor impacto por la crisis de seguridad, lo que obligó a una reestructuración de los itinerarios durante los días críticos. Actualmente, tanto las terminales nacionales como internacionales han logrado reactivar la mayoría de sus servicios programados, superando el periodo de contingencia que afectó a miles de viajeros.

Las compañías aéreas que operan en la región han ido retomando sus horarios de forma escalonada tras dos jornadas marcadas por las suspensiones y retrasos masivos. El reporte oficial indica que la práctica totalidad de las empresas de transporte aéreo están trabajando de manera normal, con la única excepción de la línea canadiense Flair Airlines. Para garantizar la seguridad de los usuarios y el personal, se ha mantenido un operativo de vigilancia constante encabezado por elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones de los recintos.

La situación actual contrasta con el escenario vivido el pasado domingo, cuando la incertidumbre derivada de los disturbios provocó la cancelación total de los vuelos internacionales en Puerto Vallarta. Mientras que el aeropuerto de Guadalajara intentó mantener sus operaciones bajo un estricto resguardo federal, la zona costera se vio gravemente afectada por la paralización de las rutas. Esta medida preventiva buscaba salvaguardar la integridad de los turistas ante la ola de violencia que se desató en diversos puntos estratégicos del estado.

El impacto del cierre temporal fue especialmente notorio para las aerolíneas provenientes de Estados Unidos y Canadá, que detuvieron sus conexiones hacia este importante destino turístico durante el lunes. Diversas compañías de renombre internacional se vieron obligadas a suspender sus trayectos hacia la costa jalisciense debido a los riesgos reportados. Este parón afectó la conectividad de Puerto Vallarta con importantes centros de conexión en Norteamérica, dejando en tierra numerosos aviones por motivos de seguridad pública.

Hasta hace apenas unos días, las pantallas informativas de las terminales aéreas todavía reflejaban una gran cantidad de cancelaciones por parte de empresas como United, Delta, Alaska Airlines y Air Canada. Sin embargo, gracias al despliegue de las fuerzas federales y a la disminución de los enfrentamientos, el tránsito aéreo ha recuperado su dinamismo para atender la demanda de los visitantes. La reactivación completa del transporte aéreo es fundamental para mantener la estabilidad del sector turístico y la confianza de los mercados internacionales en los destinos de playa mexicanos.