Agente de Etowah herido de bala ejecutando orden judicial se recupera en casa

21 de noviembre de 2025 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

Un agente se recupera en su casa tras ser herido de bala la mañana del jueves en Gadsden. El agente formaba parte de una unidad que participaba en la ejecución de una orden judicial. Vecinos que viven cerca de la avenida Eastview dicen que escucharon explosiones cerca de sus casas la madrugada del jueves y que no podían creer lo que veían afuera.

El teniente Dusty Ford, del Departamento de Policía de Gadsden, informó que su Grupo Conjunto de Operaciones Especiales estaba ejecutando una orden de allanamiento en una casa de la avenida Eastview cuando un miembro de la unidad fue alcanzado por los disparos.

El teniente Ford indicó que se espera que el agente se recupere por completo. El sospechoso involucrado en el tiroteo también recibió atención médica por sus heridas y ya se encuentra bajo custodia. Ford afirmó que los agentes se entrenan para situaciones peligrosas como la ocurrida esa mañana. Los vecinos de la zona comentaron que este tipo de incidentes son poco comunes en su comunidad.

“Porque eran las cuatro de la mañana y tal vez estaba durmiendo. Eran varios y condujeron la camioneta, un tanque, hasta su puerta, así que se quedaron allí hasta que entraron y se produjo un tiroteo”, dijo Trena Lidge.

“Estamos dedicando muchísimas horas a analizar cómo podemos resolver mejor las situaciones y cómo podemos planificar no solo para proteger a las fuerzas del orden, sino también a las personas que buscamos”, dijo Ford.

El teniente Dusty Ford afirma que la investigación sigue en curso y que la ALEA está al frente. El sheriff Jonathon Horton elogió hoy a la unidad especializada y el valor que demostraron.