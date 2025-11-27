Agente de la Guardia Nacional atacada en Washington muere

27 de noviembre de 2025 – Miami – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este jueves el fallecimiento de Sarah Beckstrom, una agente de la Guardia Nacional de 20 años, quien había sido atacada el día anterior en Washington D.C. en compañía de un compañero que se encuentra en estado crítico.

Durante una conversación telefónica con miembros de las Fuerzas Armadas en el Día de Acción de Gracias, el mandatario también mencionó que el presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años al que describió como “un monstruo salvaje”, se encontraba en condición seria tras el incidente.

Trump informó el deceso de la joven en ese momento, lamentando que Beckstrom, oriunda de Virginia Occidental, “una de los guardias de los que estamos hablando, altamente respetada, joven, persona magnífica, empezó su servicio en junio de 2023, extraordinaria en toda forma, acaba de fallecer”.

El jefe de Estado añadió que el otro miembro herido en el ataque, Andrew Wolfe, de 24 años, está actualmente “luchando por su vida” en el hospital.

Aprovechando la llamada con los militares, Trump volvió a criticar las políticas de inmigración implementadas por su predecesor, Joe Biden, responsabilizándolas directamente por la entrada del atacante Lakanwal al país y por el subsecuente acto de violencia que se desató.

El presidente enfatizó que la “atrocidad” subraya que la máxima prioridad de seguridad nacional debe ser asegurar el “completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país”. Argumentó que a la mayoría de estas personas “no los queremos” y que están ingresando al país de manera ilegal.

Horas antes de su anuncio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) había comunicado el inicio de una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residencia permanente o ‘green cards’ de individuos procedentes de 19 “países de preocupación”, incluyendo naciones como Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

Finalmente, el presidente agradeció a las tropas por su participación en la misión de proteger a Estados Unidos de migrantes que, según su percepción, son miembros de pandillas, narcotraficantes, exreclusos y personas con antecedentes en instituciones mentales, y reiteró su “angustia y el horror” por el “ataque terrorista” ocurrido en la capital.