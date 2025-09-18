Agente de salud mental del condado de Shelby impacta a la policía local

18 de septiembre de 2025 – CALERA, Alabama – Agencias.

La policía de Calera ayudó a reducir la intensidad de una situación el miércoles por la noche, 17 de septiembre, cuando una persona estaba experimentando una crisis de salud mental. Fue una de las primeras interacciones para el nuevo agente de salud mental del condado de Shelby.

“Creo que es bastante conocido que las fuerzas del orden no están realmente preparadas con las herramientas para lidiar con problemas de salud mental”, dijo el jefe de policía de Calera, David Hyche.

Cuando los agentes de policía llegan a un lugar, su respuesta inicial será neutralizar las amenazas y ayudar a cualquier víctima potencial.

“Cuando llegas y la gente está actuando de manera irracional, tal vez dañando cosas, rompiendo cosas, o incluso haciéndose daño, los agentes no pueden realmente saberlo, simplemente tienen que lidiar con la situación en cuestión”, dijo el jefe Hyche.

Pero a veces es difícil diagnosticar la situación, para determinar qué pasos deben tomarse.

“A menudo no puedes saber si es un problema de salud mental o un problema de drogas, y a veces esas situaciones terminan desafortunadamente con el uso de fuerza letal y queremos hacer todo lo posible para tratar de reducir la intensidad de esas situaciones sin que alguien salga lastimado”, dijo el jefe Hyche.

En el condado de Shelby, las agencias de aplicación de la ley, junto con la jueza de testamentarías Allison Boyd, crearon un nuevo puesto: el Agente de Salud Mental del Condado de Shelby, un profesional de la salud mental que puede responder con cualquier departamento de policía del condado.

“A menudo, el problema que tenemos es que arrestamos a alguien que está en una crisis de salud mental, va a la cárcel, puede ser evaluado, y luego está de vuelta en la calle”, dijo el jefe Hyche.

En estos casos, la policía tiene que pasar por un largo proceso para conseguir que sean remitidos a algún lugar.

“Zach, el agente de salud mental, tiene la capacidad de hacer una petición de inmediato y llevar a esta persona a un hospital y que la evalúen, y nosotros no teníamos el poder de hacer eso antes”, dijo el jefe Hyche.

Hyche dijo que tener este nuevo rol aumenta la seguridad para todos los involucrados. Aunque por ahora es un departamento de una sola persona, el jefe Hyche espera añadir más personal al equipo y alentar a otros condados a considerar la adición de un rol similar.