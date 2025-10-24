Agente del Sheriff de Jefferson acusado de agresión tras un accidente con varios vehículos

Agente del Sheriff de Jefferson acusado de agresión tras un accidente con...

24 de octubre de 2025 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Un agente del Sheriff del Condado de Jefferson fue acusado de dos cargos de agresión en primer grado, tras un accidente ocurrido el 8 de octubre.

Shamonte D. Lanfair, de 34 años y residente de Birmingham, se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el accidente en la carretera Alabama 75, cerca del marcador de 4 millas en el Condado de Jefferson.

Las autoridades informaron que Lanfair resultó herida cuando la patrulla Chevrolet Tahoe de su departamento que conducía impactó a un Toyota Corolla. Tras el impacto inicial, el Corolla impactó a un Camry.

Lanfair fue trasladada al Hospital de la UAB St. Vincent’s East para recibir atención médica.

El conductor del Camry y un pasajero de 15 años que viajaba en el Corolla también resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Lanfair se encuentra en la Cárcel del Condado de Jefferson con una fianza de $30,000.

La policía estatal está investigando el accidente.